Rapina a Treviso, arrestato 15enne già noto alle forze dell’ordine

Lunedì sera i Carabinieri hanno tratto in arresto un 15enne, già noto alle forze dell’ordine, che poco prima aveva rapinato un 17enne in piazza Pio X a Treviso, nei pressi di una fermata dell’autobus.

Il 15enne, travisato da passamontagna e in compagnia di altri due soggetti al momento ancora ignoti, avrebbe minacciato il 17enne afferrandolo per il bavero e sottraendogli un paio di auricolari di marca, una sigaretta elettronica e una confezione di filtri, per un valore complessivo di circa 300 euro.

Dopo il fatto, il gruppetto si è allontanato per le vie limitrofe. Le immediatamente ricerche dei Carabinieri hanno permesso di individuare il presunto rapinatore in via Tizzone.

Durante la perquisizione personale, il 15enne è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva, nonché del passamontagna e dello scaldacollo utilizzati per il colpo.

Il minore arrestato è stato poi condotto nella propria abitazione, dove rimarrà ristretto in "permanenza domiciliare" in attesa dell'udienza di convalida disposta dall'Autorità Giudiziaria minorile. I Carabinieri proseguono per risalire ai complici.