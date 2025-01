Parma, rapine a coetanei: arrestato 17enne tunisino

Il 17enne tunisino, già destinatario di avviso orale del Questore di Parma, è ospitato presso una Comunità per minori della città

La Polizia di Stato di Parma, nell’ambito delle attività di contrasto al crimine diffuso ed in particolare delle attività di contrasto ai fatti di reato commessi da gruppi di giovanissimi nel capoluogo, ha tratto in arresto un 17enne straniero, gravemente indiziato di essere autore, in concorso con altri soggetti, di una serie di rapine commesse nei mesi scorsi ai danni di coetanei nel centro città.

Gli operatori della locale Squadra Mobile, a seguito di specifica e serrata attività investigativa allo scopo di individuare gli autori di una serie di episodi di aggressione avvenuti in determinate aree urbane, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale dei Minori di Bologna su richiesta della Procura dei Minori presso il Tribunale di Bologna , nei confronti di un giovane tunisino regolare sul territorio nazionale.

Il 17enne, già destinatario di avviso orale del Questore di Parma e ospitato presso una Comunità per minori della città, già gravato da precedenti penali, è stato individuato e tratto in arresto per gravi indizi di colpevolezza per porto di armi e oggetti atti ad offendere, lesioni e diversi episodi di rapina commessi in concorso con altri soggetti, non ancora identificati, nello scorso novembre.

In particolare, nel novembre 2024, il minore è indiziato per aver commesso una rapina aggravata, in concorso con altri giovanissimi, ai danni di un giovane che nei pressi di Viale Mariotti veniva accerchiato da un gruppo di malintenzionati i quali gli sottraevano il telefono cellulare e gli intimavano di consegnare loro tutti i soldi che aveva, mentre uno di loro puntava e premeva contro il suo fianco sinistro un coltello.

In un secondo episodio avvenuto a distanza di qualche giorno, in concorso con altri, il minore arrestato è gravemente indiziato di essere l’autore di una rapina in danno di due giovani, non riuscendo nell’intento per la resistenza di questi. In particolare, dopo aver sottratto un cellulare alla ragazza della coppia, veniva bloccato dall’amico della stessa, il quale riceveva una testata e veniva colpito con una bottiglia di vetro e con uno schiaffo.

Le descrizioni fornite dalle vittime e il riconoscimento delle stesse, nonchè l’analisi degli impianti di videosorveglianza e il riscontro avuto dalle immagini acquisite, ha permesso alla Squadra Mobile di individuare il soggetto.

Dalle attività di indagine è emerso inoltre da parte dell’arrestato il possesso di una mazza ferrata e di indumenti compatibili con quelli risultati indossati sulla scena del crimine.

Il soggetto è stato rintracciato da personale della Squadra Mobile nei pressi di viale Toschi e condotto presso l’istituto penale per minori di Bologna a disposizione dell’A.G..

https://questure.poliziadistato.it – foto Polizia di Stato