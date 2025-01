Nikolai Patrushev, già segretario del Consiglio di Sicurezza russo e ora consigliere di Vladimir Putin: “I negoziati sull’Ucraina dovranno essere condotti tra Russia e Stati Uniti senza la partecipazione di altri Paesi occidentali. Non c’è niente di cui parlare con Londra o Bruxelles. La leadership dell’UE non ha più da tempo il diritto di parlare a nome di molti dei suoi membri, come Ungheria, Slovacchia, Austria, Romania e altri Paesi europei interessati alla stabilità in Europa e ad assumere una posizione equilibrata nei confronti della Russia“.

Patrushev, in un’intervista alla Komsomolskaja Pravda, ha inoltre affermato che i negoziati con gli Stati Uniti potranno svolgersi solo tenendo conto del riconoscimento da parte degli Stati Uniti dell’annessione alla Russia delle regioni di Kherson e Zaporozhye, Donetsk e Luhansk, come così come della Crimea.

https://t.me/letteradamosca/24836