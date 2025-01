Trieste, maxi rissa tra stranieri con spranghe e bastoni

Due gruppi si sono affrontati armati di bastoni e spranghe, in strada, per motivi ancora da chiarire

La maxi rissa che ha visto coinvolte più di una decina di persone si è verificata a Trieste, in largo della Barriera vecchia, nel pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30: sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dopo aver separato i protagonisti della rissa, non senza difficoltà, i militari hanno fermato e identificato quattro persone, di nazionalità afghana e pakistana, mentre altre persone coinvolte si sono dileguate.

Rissa a colpi di bastoni e spranghe a Trieste

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, che hanno soccorso tre feriti, non in gravi condizioni. Sono state danneggiate anche alcune auto. Sono in corso le indagini necessarie: nelle prossime ore i carabinieri visioneranno i filmati delle telecamere di sorveglianza installate in zona e raccoglieranno delle testimonianze per ricostruire con esattezza l’accaduto.

