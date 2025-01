Milano, borseggi in metro: arrestati due algerini

Il borseggio e le manette, tutto nel giro di pochi secondi. Due uomini – 22 e 23 anni, entrambi algerini – sono stati arrestati venerdì pomeriggio in metropolitana a Milano dopo aver derubato una passeggera che stava salendo a bordo di un treno della M2 in Centrale.

I ladri, dopo essere rimasti in attesa in banchina, hanno approfittato della calca per l’arrivo del convoglio e, da dietro, hanno sfilato il telefono dalla tasca alla vittima. Quello che i due non sapevano, però, è che a tenerli d’occhio c’erano gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, che stavano effettuando un servizio anti borseggio in metro in abiti civili.

I poliziotti hanno così bloccato i due giovani mentre cercavano di allontanarsi, trovandoli in possesso del cellulare appena rubato, oltre che di una carta di credito e altri effetti personali che avevano scippato poco prima in Piazza Gae Aulenti. La refurtiva è stata restituita ai proprietari dagli agenti, mentre i due sono stati arrestati con l’accusa di furto.

