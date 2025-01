TRIMARIUM. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 11 gennaio 2025

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 11 gennaio 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI della puntata

Alberto Gava: Imprendtiore in ambito gestionale e informatico. Da anni, parallelamente al lavoro, coltiva la passione che ha trasformato anche in un secondo lavoro di Analista Geopolitico. Crede fortemente che un imprenditore oggi, se non si occupa anche della sua comunità e di quello che succede attorno, è un imprenditore miope.

Marco Malaguti: Studioso di filosofia, ricercatore, articolista e blogger. Fa parte del Centro Studi Machiavelli dove si occupa di istruzione, filosofia e politica mitteleuropea.

In questa puntata sul “Trimarium” (o “Iniziativa dei Tre Mari”), si cercherà di spiegare quali sono le radici storiche di questo progetto, dell’idea di un’alleanza o, se vogliamo, di una cooperazione, tra i Paesi compresi tra il Mar Baltico, il Mar Nero e l’Adriatico; quali obiettivi ci si poneva inizialmente e quali sono quelli attuali.

Si parlerà del ruolo nel contesto europeo, dell’impatto Economico ed Energetico, dei progetti infrastrutturali, delle opportunità commerciali e di business.

Si cercherà anche di chiarire il ruolo dei singoli Stati e se esistono tensioni tra i Paesi. Insomma, sarà espresso un punto di vista sul futuro del Trimarium per capire se, nei prossimi anni, potrà diventare un pilastro della politica europea oppure rimarrà un’idea fine a se stessa.