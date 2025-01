Campionato nazionale di Scherma Storica ASC 2025 – 1a Tappa di Qualificazione IMOLA (BO)

Sabato 11 e domenica 12 gennaio dalle 9,00 – 18,00

presso Tozzona Tennis Park, Via Punta, 24, 40026 Imola (BO)

Ingresso gratuito

È prevista ad Imola la prima tappa di qualificazione del Campionato nazionale di scherma storica Asc,

l’evento organizzato con l’aiuto della Sala d’Arme Achille Marozzo di Romagna, prevede la partecipazione

di oltre venticinque associazioni sportive da tutta Italia, da Como alla Sicilia. Seguiranno la tappa imolese gli

appuntamenti di Campli (TE), 2a tappa di qualificazione, 15-16 febbraio, e Chianciano Terme (SI), assoluti e

Trofeo di Spada Sola 4-5 maggio.

Quella di Imola si caratterizza come una tappa particolarmente partecipata che coinvolgerà oltre duecento

appassionati fra atleti e personale tecnico. Gli schermidori si confronteranno in più di mille assalti, cifre che

descrivono la dimensione dell’evento e l’importanza che rivestirà per questo sport che attira sempre più

appassionati in tutta Italia.

La Scherma Storica è un’arte marziale che si fonda sulla pratica di tecniche di combattimento di epoche

passate (dal Medioevo all’Età moderna). Le regole fondamentali sono ricavate da fonti storiche, manuali e

trattati, realmente impiegate nei combattimenti del passato. La disciplina prevede varie categorie: spada e

rotella, spada e pugnale, spada e brocchiero, spada a due mani.

La differenza fondamentale con la più nota scherma olimpica risiede proprio nella natura marziale di questa

disciplina, si tratta di ricreare uno stile di combattimento realistico in cui non essere colpiti è importante

quanto, se non più, colpire l’avversario. Le armi utilizzate sono simulacri in ferro non affilati mentre gli atleti

sono protetti da bardature anti-penetrazione.

Laura Amelli, Referente del comitato gare ASC, racconta: “Non si tratta di una rievocazione storica, non

combattiamo in costume, è un’arte marziale che ripropone nella maniera più realistica possibile i

combattimenti del passato. Mi piace dire che svolgiamo una disciplina storica con strumenti moderni,

protezioni che garantiscono agli atleti di svolgere questo sport in totale sicurezza”.

Caratteristica saliente della tappa imolese sarà l’alto numero dei partecipanti come sottolinea la stessa Amelli

che conclude: “Quella di Imola sarà una tappa molto importante per la quantità di atleti che ha richiamato

da tutta Italia, il Campionato di Scherma Storica ASC è il più rilevante in Italia è questo viene ribadito dal

numero di società che si sfideranno sabato. Concludo con un’annotazione che ci fa particolarmente piacere,

ovvero la crescente e cospicua partecipazione femminile, non del tutto scontata per questa disciplina, il

campionato conta, infatti, oltre trenta atlete e speriamo nel tempo di veder crescere ancora questo numero.

——————————–

Per avere ulteriori informazioni:

Referente comitato gare ASC, Laura Amelli tel: 3475668521

Responsabile Uff. Stampa Riccardo Gigli 3510230512

Facebook: https://www.facebook.com/SchermaStoricaASC

IG: schermastoricaasc

mail: campionatoschermastorica@gmail.com