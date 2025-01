Scuola, Valditara firma protocollo d’intesa con Cecchettin

Un protocollo d’intesa per prevenire e combattere con azioni concrete la violenza sulle donne. È quello che verrà firmato oggi, mercoledì 8 gennaio, tra Gino Cecchettin, padre di Giulia, e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Cecchettin e Valditara si erano già incontrati lo scorso 4 dicembre al ministero di viale Trastevere, all’indomani della condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia. In quell’occasione avevano espresso l'”obiettivo comune” di agire contro la violenza di genere. “Ci interessa lavorare concretamente, seriamente, il tema è troppo importante perché possa essere oggetto di strumentalizzazione di qualsiasi genere”, aveva detto il ministro Valditara.

L’educazione al rispetto a scuola

“Vogliamo lavorare insieme, abbiamo stilato anche una serie di possibili interventi: innanzitutto un protocollo fra la Fondazione Giulia Cecchettin e il ministero – affermò il ministro – per individuare delle azioni comuni che passino fra l’altro anche dalla formazione dei docenti all’interno del percorso di educazione civica, che prevede per la prima volta l’educazione al rispetto nei confronti delle donne, la raccolta di buone pratiche perché possano essere di ausilio anche all’interno delle scuole, l’utilizzo del peer tutoring e quindi delle testimonianze dei giovani in cui loro sono protagonisti, incontri con i giovani, il monitoraggio dei risultati raggiunti, perché è importante anche capire come questo percorso potrà essere migliorato nel suo divenire.

Riteniamo – aveva sottolineato Valditara – che sia importante affermare la cultura del rispetto che è fondamentale ed è alla base di qualsiasi lotta contro ogni violenza e in particolare contro la violenza sulle donne e affermare il valore del no, e qui le famiglie devono darci una mano, occorre un grande cambiamento culturale. Perché giovani non abituati al no rischiano di essere giovani che poi non sanno rispettare l’altro”. Adnkronos