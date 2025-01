Capodanno Milano, insulti all’Italia: rimpatriati due tunisini

Il Viminale ha disposto un volo speciale per il rimpatrio di due immigrati irregolari fermati la notte di Capodanno a Milano per aver rivolto insulti all’Italia e alla polizia. Dopo essere stati bloccati in piazza Duomo, i due tunisini erano stati trasferiti nel Cpr di via Corelli.

A quanto sia apprende, uno dei due ha partecipato a disordini danneggiando anche delle statue; aveva precedenti penali. L’altro era irregolare sul territorio nazionale. tgcom24.mediaset.it

“Italiani di merda”, “Polizia di merda”

