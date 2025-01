“Persona attratta dai minori” per non discriminare i pedofili: LO STUDIO

Fonte https://journals.sagepub.com – Sebbene abbia avuto origine all’interno di gruppi pro-pedofili online, il termine “persona attratta dai minori” (MAP) è stato adottato da alcuni ricercatori accademici come alternativa neutrale e non stigmatizzante al termine “pedofilo”. Il trasferimento di questo termine dai sostenitori dei pedofili alla ricerca accademica è stato altamente controverso. Le affermazioni secondo cui l’uso del termine “persone attratte dai minori” normalizzi o approvi la pedofilia meritano un esame più attento.

Questo documento si basa su una rapida revisione delle prove di tutti i documenti sottoposti a revisione paritaria tra il 2015 e il 2023 che utilizzavano varianti del termine “persona attratta dai minori” nel titolo e/o nell’abstract. Dopo lo screening, sono stati identificati 30 studi per la revisione.

L’analisi ha adottato un approccio tematico per comprendere la costruzione e l’uso del termine MAP in questa ricerca. L’analisi ha rilevato che il termine MAP è stato reso operativo in modi diversi e contraddittori, tuttavia, la letteratura concorda ampiamente sul fatto che i MAP costituiscono una minoranza sessuale oppressa che è soggetta a indebita stigmatizzazione e discriminazione. Sottolineiamo le somiglianze tra questa impostazione simpatica dei MAP e gli obiettivi politici dei gruppi di difesa pro-pedofilia che hanno creato il termine MAP e da cui molti studi sui MAP reclutano i partecipanti alla loro ricerca.

La revisione conclude che, in assenza di un’adeguata autoriflessività e consapevolezza dei pregiudizi, le collaborazioni accademiche con gruppi pro-pedofili possono produrre lavori che riducono al minimo il rischio e il danno dell’abuso sessuale sui minori e hanno il potenziale per delegittimare gli sforzi di prevenzione e trattamento dell’abuso sessuale sui minori.

INTRODUZIONE

Gli studiosi che usano il termine MAP affermano che è un modo neutrale, non stigmatizzante e più accurato di riferirsi alle persone che sono sessualmente interessate ai bambini. Tuttavia, la risposta pubblica a questo sviluppo è stata prevalentemente negativa. I critici del termine sono preoccupati che normalizzi la pedofilia (Svrluga, 2021), banalizzi gli impatti dell’abuso sessuale sui minori e confonda l’attrazione sessuale per i bambini con l’attrazione per lo stesso sesso (Bindel, 2023).

I giornalisti hanno notato strette associazioni tra studiosi che usano il termine MAP e organizzazioni pro-pedofili che cercano maggiore visibilità e accettazione dell’interesse sessuale per i bambini (Bindel, 2023). La controversia sull’uso accademico del termine MAP è avvenuta sullo sfondo di uno scandalo su articoli accademici accusati di sostenere l’abuso sessuale sui minori e altri comportamenti sessuali devianti.

Potrebbe essere allettante liquidare le accuse di tolleranza accademica della pedofilia come poco più di un panico morale. In effetti, quegli accademici il cui lavoro è stato messo in discussione hanno affermato di essere il bersaglio di discriminazione e di disprezzo da parte della destra. È certamente vero che gli account dei social media, i tabloid e le stazioni televisive di destra hanno svolto un ruolo sproporzionato nel portare queste questioni all’attenzione del pubblico. Allo stesso tempo, c’è motivo di cautela.

Come spiegherà in dettaglio questo articolo, la storia dell’impegno accademico con i gruppi pro-pedofili è stata piena di conflitti di interesse (Goode, 2011). Tale lavoro ha legittimato gravi fallimenti nella tutela dei minori, come l’affidamento deliberato di bambini nelle case di noti pedofili in Germania (Aviv, 2021), il sostegno statale alla difesa dei diritti dei pedofili in Inghilterra (Pilgrim, 2018), nonché gli sforzi sostenuti per delimitare la tutela dei minori e l’intervento della giustizia penale negli abusi sessuali negli Stati Uniti (Goode, 2011).

