Bologna, Pd sommerso dai debiti: 40% dei circoli verso la chiusura

Il problema viene da lontano e, puntualmente, riaffiora nella comunità del Pd di Bologna: come risolvere l’annosa questione dei costi (e dei debiti) dovuti all’abbondanza di circoli e sedi in tempi in cui il numero degli iscritti non è quello di decenni fa e la politica si fa più sui social che nelle salette fumose di una volta? Salette che poi del partito non sono più da tempo, visto che con la nascita del Pd il patrimonio degli ex Ds è stato «blindato» in una galassia di fondazioni in giro per l’Italia.

Nel caso di Bologna è stato conferito alla Fondazione Duemila, con cui la Federazione del Pd di Bologna ha ormai un debito (accumulato in anni di affitti non ripianati) che viaggia attorno ai 4 milioni di euro.

La possibile dismissione di una quarantina di circoli dem a Bologna

A Roma la soluzione è stata drastica: sono state messe in vendita sedici sedi del Pd, inclusi pezzi di storia come la sezione San Lorenzo, inaugurata nel 1961 da Palmiro Togliatti. Nel capoluogo emiliano, dove è tesserata la segretaria Elly Schlein, si lavora a un piano che porterebbe il Pd di Bologna a «restituire» alla Fondazione Duemila circa il 40% dei propri circoli: una quarantina di immobili, su un totale di 87 sedi.

E a rischio, visto il loro valore immobiliare, ci sarebbero luoghi storici come la Casetta Rossa di via Bastia (che ospita il circolo Andrea Costa) e il Passepartout di via Galliera.

Una cura dimagrante drastica per quella che un tempo era la più grande Federazione comunista d’Italia, ma che ormai condivide i problemi economici di territori dove il Pci-Pds-Ds-Pd non ha mai avuto il peso (politico e numerico) raggiunto in questo pezzo della Via Emilia.

La cura «dimagrante» e l’umore degli iscritti

Drastico, però, rischia di essere anche l’impatto che una decisione del genere potrebbe avere sull’umore di iscritti, militanti e volontari, che sono ancora il motore immobile di autofinanziamento del partito e potrebbero trovarsi presto «spostati» ad altro circolo. Anche per questo si è lavorato per mesi sottotraccia a un piano di «dismissione» dei circoli bolognesi, realizzato con la collaborazione del Nazareno e coinvolgendo le varie anime del partito bolognese. Con l’approssimarsi della Direzione che lo discuterà il 20 gennaio, però, era difficile che una rivoluzione di tale portata potesse rimanere fino alla fine lontana dai radar.

L’ex senatore dem Claudio Broglia, presidente del cda della Fondazione Duemila e dell’Immobiliare Porta Castello (controllata dalla Fondazione, un patrimonio totale tra le due di 16 milioni di euro), è visibilmente irritato dai rumors che hanno portato a galla la delicata operazione in corso.

«Io posso solo auspicare che tutto diventi sostenibile per tutti», taglia corto Broglia, che da iscritto al Pd magari avrebbe preferito un finale diverso: «Ma i beni vanno mantenuti e per farlo servono le risorse…».

Con circa 4 milioni di debiti con la Fondazione, evidentemente, non poteva essere il Pd a farlo. «La nostra ambizione ora — assicura Broglia — è non distruggere il patrimonio che i volontari hanno creato negli anni». Due anni fa finì in vendita la storica Casa del Popolo di via Dozza, stavolta si tenterà la strada delle locazioni (se possibile). Magari mettendo fuori delle targhe commemorative, per ricordare la storia del Partito che fu.

