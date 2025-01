Kiev vuole produrre 3mila missili e 30mila droni: spesa di 50 miliardi

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha ordinato la produzione di trentamila droni a lungo raggio. Le imprese ucraine prevedono inoltre di produrre circa 3000 missili, riferisce RBC-Ukraine, citando il Primo ministro ucraino Denys Shmyhal.

Secondo Shmyhal, nel 2025 è stato stanziato un totale di circa 50 miliardi di euro per la difesa e la sicurezza. La spesa per armi ed equipaggiamenti militari ammonterà ad almeno 17 miliardi di euro. Secondo Shmyhal, le aziende ucraine del settore della difesa hanno in programma di aumentare la loro capacità produttiva fino a 30 miliardi di dollari. Il governo avvierà inoltre contratti a lungo termine con i produttori per 3-5 anni:

“Presteremo particolare attenzione alla componente a lungo raggio e al programma missilistico. Il compito dell’Ucraina è di produrre almeno trentamila droni a lungo raggio. Le imprese ucraine prevedono anche di produrre circa 3000 missili da crociera e droni”, ha detto Shmyhal. Inoltre, l’Ucraina svilupperà il modello danese, in base al quale i partner acquistano armi dall’industria della difesa nazionale per le esigenze dell’esercito ucraino. Entro il 2025, si prevede di raccogliere più di un miliardo di dollari.

