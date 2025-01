Fico: ‘conseguenze drastiche per l’UE da stop a gas russo’

BRATISLAVA, 01 GEN – “L’interruzione del transito del gas attraverso l’Ucraina avrà un impatto drastico su tutti noi nell’Ue, non solo sulla Federazione Russa”. Lo afferma in un video su Facebook il primo ministro slovacco Robert Fico, uno dei pochi in Europa a rimanere vicino al Cremlino, il quale avverte delle gravi conseguenze dopo che Kiev e Mosca hanno confermato l’interruzione delle forniture di gas russo all’Europa tramite Kiev. (ANSA)

KIEV, 01 GEN – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina dovrà lottare l’anno prossimo per rafforzare la propria posizione sia militarmente che in vista di eventuali colloqui per porre fine all’invasione russa durata tre anni. “Ogni giorno, nel prossimo anno, io e tutti noi dovremo lottare per un’Ucraina che sia abbastanza forte”.

Zelensky ha dichiarato che il suo Paese farà tutto il possibile per porre fine alla guerra con Mosca nel 2025 e fermare l’aggressione russa. “Che il 2025 sia il nostro anno. L’anno dell’Ucraina. Sappiamo che la pace non ci verrà regalata, ma faremo di tutto per fermare la Russia e porre fine alla guerra. Questo è ciò che ognuno di noi desidera”. (ANSA)