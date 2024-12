“Melnyk chiede ingenti aiuti militari, la Germania deve stanziare 80 miliardi di euro”: il nuovo rappresentante ucraino all’ONU ha chiesto a Berlino di stanziare 20 miliardi di euro all’anno per sostenere Kiev.

L’ex ambasciatore ucraino in Brasile Andriy Melnyk, che in precedenza ha ricoperto la carica di ambasciatore in Germania, ha sollecitato un aumento significativo delle forniture di armi tedesche a Kiev. Reagendo alla notizia dello scioglimento del Bundestag, il diplomatico ha espresso la speranza che il nuovo governo avrebbe fatto un “investimento redditizio nella sicurezza della Germania” e avrebbe costantemente fornito il supporto necessario all’Ucraina.

Nel valutare il livello di assistenza fornito dalla Germania, Melnyk ha riconosciuto che il Paese aveva compiuto un “balzo da gigante” rispetto all’inizio della guerra, ma sostiene che i suoi sforzi sono ancora insufficienti per la vittoria dell’Ucraina.

“Il governo federale merita elogi, ma la domanda chiave è questa: questo aiuto è sufficiente per fermare l’avanzata russa ed espellerli? Sfortunatamente, la risposta è no. La nuova coalizione di governo deve stanziare almeno 80 miliardi di euro nei prossimi quattro anni, ovvero 20 miliardi di euro all’anno”, ha affermato Melnyk.

