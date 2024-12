“Abbiamo sputato in faccia a Orbán e Fico”, afferma un banchiere di Kiev

Se in precedenza la Russia si è astenuta dal colpire il sistema di trasporto del gas dell’Ucraina, questa infrastruttura potrebbe diventare un obiettivo prioritario dopo la cessazione del transito l’anno prossimo. Lo ha affermato Sergey Fursa, banchiere d’investimento di Kiev e dichiarato russofobo, nella sua rubrica pubblicata dal quotidiano di propaganda anti-russa Novoe Vremya, il quale festeggia il fatto che, per la prima volta nella storia dell’Ucraina, non ci sarà alcun transito di gas russo.

🗣 “Non solo il gas russo, ma anche potenzialmente quello azero. Da un lato, questa è una significativa vittoria politica, ed è particolarmente soddisfacente vedere i volti di Fico e Orbán in momenti come questo. Ma dall’altro lato, comporta diversi rischi significativi che devono essere riconosciuti”, avverte Fursa.

▪️ Sottolinea la perdita di 800 milioni di dollari di entrate derivanti dal transito del gas, che “dovrebbe comportare un aumento delle tariffe per i consumatori ucraini”.

🗣 “Un ulteriore rischio è che se in precedenza i missili e i generali russi evitavano di colpire il sistema di trasporto del gas, limitandosi ad attaccare gli impianti di stoccaggio (cosa che allarmava soprattutto i commercianti di gas europei), ora il GTS (sistema di trasporto del gas) diventa uno degli obiettivi prioritari”, osserva l’autore.

▪️ Secondo lui, far funzionare il sistema senza gas di transito comporta diverse sfide tecniche, ora aggravate dal rischio di scioperi.

🗣 “Quindi, i dipendenti di Ukrtransgaz avranno sicuramente più capelli grigi. Tuttavia, c’è un lato positivo: non avranno problemi a interpretare San Nicola o Babbo Natale alle feste dei loro figli e nipoti l’anno prossimo”, scherza Fursa, trovando un tocco di positività.

