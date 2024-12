Contaminazione da piombo, Coop richiama biscotti “biologici” per bimbi

di Federico Garau – Mediante un avviso diramato sul proprio portale web ufficiale, il ministero della Salute ha informato i consumatori circa il potenziale rischio chimico derivante dalla presenza di piombo in percentuali superiori alle soglie di guardia per quanto concerne uno specifico lotto di biscotti per l’infanzia a marchio Coop: l’azienda italiana si è impegnata a ritirare dagli scaffali dei propri supermercati le confezioni riferibili alla partita presumibilmente contaminata, fornendo le istruzioni per la restituzione ai clienti.

Come detto, il pericolo di consumare il prodotto è legato alla possibile presenza di piombo, metallo pesante che in concentrazioni eccessive può comportare conseguenze anche molto gravi a causa della sua elevata tossicità. L’esposizione a livelli elevati, ovvero superiori a circa 50 microgrammi per decilitro di sangue, può provocare convulsioni, coma e addirittura la morte. Laddove non avvenga il decesso, comunque, l’avvelenamento da piombo è in grado di causare nei bambini problemi di ritardo mentale e/o disordini comportamentali.

Stando a quanto riportato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il metallo è un contaminante ambientale che è possibile ritrovare in natura come conseguenza delle attività estrattive dell’uomo e per questo motivo la presenza è rilevabile anche nella catena alimentare: data la sua neurotossicità, il limite massimo comunitario nei prodotti destinati ai bimbi è per l’appunto di 0.050mg/kg.

Il prodotto Coop sottoposto a ritiro precauzionale è il lotto L4224 di un alimento destinato alla prima infanzia, vale a dire a bambini dai dieci mesi in su, venduto sugli scaffali dei punti vendita sotto il marchio “Crescendo”: si tratta di “Biscotti per l’infanzia al farro senza latte e senza uova biologici” venduti in confezioni singole del peso di 170 grammi cadauna. L’alimento, che come indica l’allerta ministeriale è realizzato dalla ditta Quality food Group Spa Soc. Benefit all’interno del suo stabilimento sito in via Spilimbergo 221 – 33035 a Martignacco, comune della provincia di Udine, è riconoscibile anche grazie alla data di scadenza fissata al 22 gennaio 2025.

Il colosso italiano ha spiegato ai propri clienti che si tratta di un ritiro in via precauzionale, rassicurando sul fatto che le restanti confezioni riferibili al lotto incriminato sono già state ritirate dai punti vendita. “Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita”, si legge nella nota.

“Invitiamo i Consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso”, precisa l’azienda, indicando anche il numero verde 800.80.55.80 nel caso in cui servissero ulteriori chiarimenti a riguardo.

