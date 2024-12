Milano, ragazzo accerchiato e rapinato a Natale: arrestati 4 marocchini

Un ragazzo di 18 anni è stato accerchiato e rapinato da una gang di quattro giovanissimi. Dopo averlo minacciato, i quattro, descritti come nordafricani, sono stati raggiunti e arrestati dalla polizia di Stato, arrivata con le volanti. Teatro della violenza è piazzale Argentina, lungo corso Buenos Aires, a Milano.

Nella notte di Natale, attorno alle 2, i malviventi si sono prima avvicinati alla vittima e poi, dopo aver chiesto denaro o cellulari, gli hanno portato via un anello. La richiesta d’aiuto immediata, ha permesso ai poliziotti di arrivare sul posto e intercettare in poco tempo il quartetto. Sono stati arrestati per rapina aggravata. Si tratta di quattro marocchini di età intorno ai 20 anni.

www.milanotoday.it – foto archivio