Terrorismo, sostenevano Al Qaeda e Isis in Italia: arrestati 5 stranieri

I carabinieri del Ros hanno arrestato cinque giovani di origine straniera e residenti in Italia perché ritenuti responsabili di aver costituito o fatto parte di un’associazione terroristica a sostegno di Al Qaeda e dell’Isis. Il blitz in corso in queste ore è su mandato di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale di Bologna. L’indagine è stata condotta dalla Procura bolognese con il coordinamento della Procura nazionale antimafia.

Secondo quanto ricostruito i cinque giovani, di origine straniera e residenti a Bologna, Milano, Udine e Perugia, sarebbero a vario titolo responsabili di avere costituito o avrebbero fatto parte di un’associazione terroristica dedita alla promozione, al consolidamento ed al rafforzamento delle formazioni terroristiche globali Al Qaeda e Stato Islamico. tgcom24.mediaset.it