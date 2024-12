Cade un albero a Roma, morta una donna

Francesca Ianni, una donna di 45 anni, è morta schiacciata da un albero che è crollato a causa del forte vento a RomA

La tragedia si è verificata tra viale Sacco e Vanzetti e via Cesare Massini, nel parco Livio Labor nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre. La pianta crollando ha colpito anche un’amica della vittima, anche lei di 45 anni, rimasta ferita e portata in ospedale. La drammatica vicenda si è verificata davanti agli occhi dei tre figli di Francesca Ianni che erano presenti e che stavano giocando nel parchetto.

L’albero è caduto presumibilmente a causa del forte vento, finendo una panchina su cui era seduta la vittima assieme all’amica, quest’ultima trasportata in gravi condizioni al policlinico Umberto I. I tre figli di Francesca Ianni sono stati momentaneamente affidati a una conoscente della vittima. Sul corpo di Francesca Ianni non verrà invece effettuata l’autopsia in quanto la dinamica dell’accaduto è chiara. Il corpo della donna verrà portato all’obitorio del Verano.

Morta una donna

L’albero è crollato intorno alle 12. Secondo quanto si appreso la donna si trovava all’interno di un parco con l’amica, quando all’improvviso una parte di un albero è precipitata sopra le due. Immediati i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto la protezione civile, la polizia di Stato, i medici del 118, i vigili del fuoco e gli agenti del IV gruppo Tiburtino. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Adesso le indagini dovranno dimostrare il perché del tragico crollo.

Sul posto si è presentata anche l’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi: “È stato un tragico incidente. L’ispezione fisica del platano cipressino non dava preoccupazione, ma vedendolo caduto si vedono le radici secche e tagliate nelle parti principali. I tagli hanno portato a un attacco fungino che ha portato a far ammalare la pianta”.

Il precedente

La vicenda di Colli Aniene riporta alla memoria quanto successo il 25 novembre dell’anno scorso a Monteverde, quando Teresa Veglianti fu travolta e uccisa da un albero in circostanze analoghe. Dopo quel fatto seguirono la visita del sindaco Roberto Gualtieri, le polemiche politiche e la rabbia dei residenti.

Alberi crollati a Roma

Nelle ultime 24 ore sono state tante le segnalazioni di alberi caduti in città che già dalla notte hanno impegnato vigili del fuoco e protezione civile. Nella zona di via della Pisana, intorno alle 4 del mattino, un albero è caduto occupando parte della carreggiata. Alle sette del mattino la strada è stata liberata. A causa di un albero caduto in viale Egeo, la linea bus 787 è stata deviata in direzione Val Fiorita.

Nella mattinata di lunedì un albero è anche caduto anche sulla via Flaminia. Per il forte vento un grosso ramo si è abbattuto sulla carreggiata, fortunatamente non ha colpito alcun veicolo. Nel tratto in questione, dopo Prima Porta, si è marciato a senso alternato per un’ora. Albero crollato anche sulla via del Mare all’altezza di Vitinia.

www.romatoday.it – FOTO ARCHIVIO