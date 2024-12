STATI GENERALI della SANITA’ e della SALUTE. Roma 19 gennaio 2025

Dopo l’esperienza del più grande progetto di ingegneria sociale della storia dell’umanità, la “emergenza Covid 19” e la sua folle gestione da parte delle istituzioni preposte; dopo gli Stati Generali su ‘Legalità e Giustizia’ e gli Stati Generali su ‘Informazione e Propaganda’, proseguono gli Stati Generali sulle tematiche di interesse nazionale organizzate dalla SSML, Scuola Superiore di Mediazione Linguistica san Domenico in Roma, Istituto di Grado Universitario in collaborazione con ImolaOggi che lanciano gli ‘Stati Generali della Sanità e della Salute’

La Conferenza si terrà domenica 19 gennaio 2025 dalle 10 alle 18 nell’Auditorium dell’Università sita in via Casilina 233 in Roma, e vedrà la partecipazione di relatori tra i più autorevoli protagonisti del panorama medico scientifico nazionale.

“Non si tratta – precisa Armando Manocchia – di un evento che si limita, come molti altri, a ‘fare il punto della situazione’, ma di un’esperienza costruttiva, grazie alla preziosa presenza di menti irriducibili, dotate di spirito critico che non hanno tradito il giuramento di Ippocrate e non si sono piegate alla più grande truffa del secondo millennio, come si è genuflessal’antiscienza, quello ‘scientismo’ che grazie alla propaganda mainstreamarrogandosi il monopolio dell’informazione e si vende come Scienza ha generato un genocidio vaccinale che ha prodotto un olocausto sanitario.”

“Con questa Conferenza – aggiunge la Rettrice, professoressa Adriana Bisirri – s’intende presentare un concetto di sanità funzionale alla salute e alla dignità della persona e alla sacralità di ogni vita umana. Si cercherà insomma, di sviscerare il contenuto di quel‘libertà di scelta’ e di quel‘diritto alla salute’, adattate alle logiche delle multinazionali del farmaco di cui parla il comma 1 dell’art. 32 della Costituzione italiana vigente e quindi,sia l’affermazione di Ippocrate il nostro faro per questo importante evento.”

L’evento sarà interamente ripreso televisivamente in esclusiva da ImolaOggi che successivamente pubblicherà sul sito ogni singolo intervento dei relatori.

Per partecipare ci si può accreditare scrivendo a: eventi@imolaoggi.it

“E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell’arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro.”