Incidente sul lavoro: escavatore si ribalta, muore 72enne

SONDRIO, 17 DIC – Un altro incidente mortale sul lavoro oggi in Valtellina, sempre in un cantiere edile. Poco dopo le 9, a Traona, un 72enne è rimasto schiacciato dall’escavatore che stava utilizzando per pulire l’alveo di un tratto del fiume Adda e che all’improvviso si è ribaltato. L’uomo è poi morto durante il trasporto in ospedale con l’elicottero.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario di Areu, i vigili del fuoco e i carabinieri. È il secondo infortunio mortale in un cantiere della provincia di Sondrio, a distanza di quattro giorni da quello avvenuto a Bianzone durante la costruzione della tangenziale di Tirano, opera programmata fra quelle per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dell'inverno 2026.