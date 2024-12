Torino, aggressione shock per rapina: fermati tre egiziani

Aveva appena finito di accudire gli anziani genitori in una vecchia casa di Borgo Vittoria, ma quando è uscito in strada è stato aggredito da tre 19enni egiziani

È successo qualche giorno fa in via Vittoria, dove un uomo che stava andando a fare la spesa al mercato è stato scaraventato a terra, colpito con calci e pugni e rapinato in pieno giorno. Le immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza hanno documentato tutta la scena e permesso agli investigatori della squadra Mobile di arrestare i tre giovani criminali.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso alla polizia di intervenire tempestivamente. Grazie alle immagini raccolte, gli agenti sono riusciti a identificare e arrestare i tre responsabili, che ora si trovano in custodia presso la Questura di Torino.

La vittima è stata soccorsa dai passanti e successivamente trasportata in ospedale, dove è stata medicata per le ferite riportate. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi, ma l’episodio ha sollevato molte preoccupazioni tra i residenti del quartiere. TiscaliNews