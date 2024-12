Stop multe ai no vax, Calenda: ‘sputo in faccia ai cittadini ligi alle leggi’

“La rottamazione delle multe ai No Vax segue lo stesso principio delle rottamazione delle cartelle esattoriali e dei condoni: sputare serenamente in faccia ai cittadini ligi alle leggi. In questo modo lo Stato continua ad essere complice della disonestà. I risultati li vediamo. Alla faccia della destra legge e ordine.”

Lo scrive su X Carlo Calenda (Azione).

Un utente gli risponde:

“Già hai un consenso ridicolo e ti permetti di dileggiare una parte della popolazione tutt’altro che disonesta. L’obbligo del vaccino Covid, con annesse infami angherie verso i renitenti, è stato un momento infimo della nostra democrazia.”