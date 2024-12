Mattarella: “in alcuni Paesi le libertà democratiche sono brutalmente ignorate”

ROMA, 10 DIC – “I diritti umani continuano a essere minacciati e violati in diverse parti del mondo. Violenze e abusi nei confronti delle donne, dei bambini e dei soggetti più fragili sono accadimenti quotidiani, soprattutto laddove sono in corso conflitti armati. In alcuni Paesi le più elementari libertà democratiche sono brutalmente ignorate, e perfino l’esercizio del voto – cardine di ogni democrazia – è vanificato (come in Romania, ndr). In una congiuntura internazionale caratterizzata da crisi occorre ribadire la necessità della tutela dei diritti di ogni persona, in ogni circostanza”.

Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Matarella. (ANSA)