Ucraina, Trump: “Putin ha perso”

Il presidente eletto Donald Trump, in una conversazione con il New York Post, ha ribadito che il leader ucraino Voldymyr Zelensky “vuole fare la pace”. “Non abbiamo parlato dei dettagli – ha affermato – Lui pensa che sia giunto il momento, e Putin dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha perso: quando perdi 700.000 persone, è giunto il momento. Non finirà finché non ci sarà la pace”. “Sto elaborando un modo su come porre fine a questa guerra ridicola”, ha affermato. (ANSA).

Da dove spunta la storia dei 700mila morti

La Russia sta per varcare la soglia dei 700mila soldati morti o feriti e ottobre è stato il peggiore mese in termini di perdite dall’inizio della guerra in Ucraina: lo ha detto alla Bbc l’ammiraglio Tony Radakin, capo di stato maggiore della difesa britannica. Secondo Radakin, le forze russe hanno subito una media di circa 1.500 morti o feriti “ogni singolo giorno” il mese scorso.

Per i funzionari della difesa occidentali si tratta del bilancio più pesante finora. “La Russia sta per subire 700.000 morti e feriti. E’ l’enorme dolore e sofferenza che la nazione deve sopportare a causa dell’ambizione di Putin”, ha aggiunto Radakin. ANSA