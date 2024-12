“Le persone sono state sottoposte al lavaggio del cervello per indurle al suicidio della civiltà”

Lo scrive Elon Musk su X condividendo il post di Vittorio che ha scritto:

“Non si risolve il problema del calo delle nascite con sussidi o incentivi finanziari.

L’argomento “i bambini sono troppo costosi” è una comoda scusa. Le persone che affermano di non potersi permettere di avere figli di solito razionalizzano problemi più profondi: semplicemente non li vogliono. Avere figli è costoso quanto si sceglie di renderlo, e per tutta la storia umana, le persone con molte meno risorse sono riuscite a crescere una famiglia.

Il problema non è finanziario, è culturale

Viviamo in una società che ha sistematicamente sottoposto le persone a tecniche psicologiche e al lavaggio del cervello, facendogli credere che i figli siano un peso, non una benedizione. Alle donne viene detto che la maternità è un sacrificio e un ostacolo alla loro carriera, come se inseguire promozioni aziendali o parametri di vanità fosse più significativo che creare una vita.

Gli uomini vengono infantilizzati e indotti ad avere paura delle responsabilità. E, cosa ancora peggiore, abbiamo coltivato una visione del mondo nichilista che fa sì che le persone non vedano alcun senso nel costruire un futuro.

La soluzione inizia cambiando la cultura

Dobbiamo infondere orgoglio nelle persone: orgoglio per le proprie origini, per la propria eredità e per il futuro che potrebbero creare. L’ottimismo su ciò che verrà deve sostituire l’incessante pessimismo della modernità.

I figli non sono solo una “spesa”: sono il più grande investimento che un essere umano possa fare e dobbiamo iniziare a festeggiarlo.

Nel breve termine, la strategia più realistica è raddoppiare gli sforzi su coloro che già danno valore alla famiglia. Concentrarsi sul motivare le famiglie con 2-3 figli ad averne uno o due in più.

E’ molto più facile allargare una famiglia che convincere le coppie a ripartire da zero quando sono state ideologicamente avvelenate dall’idea.

infine, dobbiamo smettere di glorificare la vita miserabile e atomizzata dei single e le narrazioni mediatiche che trasformano la genitorialità in una barzelletta o in una tragedia.

Sì, essere genitori è difficile, ma tutto ciò che vale la pena fare lo è.

La gioia e lo scopo che dà superano di gran lunga i sacrifici. una volta che avremo avviato questo cambiamento culturale, le lamentele finanziarie svaniranno come le comode scuse che sono sempre state.