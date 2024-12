Tempesta di neve sullo Stato di New York, dichiarata emergenza

Negli Usa la prima grande nevicata della stagione ha ricoperto le città lungo il lago Erie e si prevede che il freddo intenso e la neve pesante persistano fino alla prossima settimana, causando problemi nelle regioni dei Grandi Laghi, delle Pianure e del Midwest. Circa 60 centimetri di neve sono caduti in alcune parti degli Stati di New York, Ohio e Michigan, e 73 centimetri sono stati registrati nella punta nord-occidentale della Pennsylvania.

Le autorità locali hanno messo in guardia dalle condizioni pericolose per chi viaggia per il Ringraziamento e cerca di tornare a casa. “Questo fine settimana gli spostamenti saranno estremamente difficili e pericolosi, soprattutto nelle aree in cui diversi metri di neve possono accumularsi molto rapidamente”, ha dichiarato il National Weather Service.

Parte della I-90 in Pennsylvania è stata chiusa, così come le corsie in direzione ovest della New York Thruway verso la Pennsylvania.

L’ondata di aria artica di questa settimana ha portato nelle pianure settentrionali temperature di oltre 10 gradi al di sotto della media, ha dichiarato il servizio meteorologico, che ha emesso avvisi di freddo per alcune zone del Nord Dakota. Si prevede che entro lunedì l’aria gelida si sposterà sulla parte orientale degli Stati Uniti. tgcom24.mediaset.it