Siria, jihadisti ad Aleppo: migliaia di civili in fuga

Aleppo è nelle mani dei ribelli siriani. Le forze armate riconoscono l’avanzata dei gruppi, capeggiati da Hayat Tahrir al-Sham. Sull’intera area è stato imposto il coprifuoco di 24 ore. I ribelli hanno preso il controllo dell’aeroporto di Aleppo e di diverse città e località a nord di Hama, mentre prosegue l’offensiva lanciata mercoledì scorso.

Nella regione di Hama, stando alle notizie pubblicate sul sito web dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, Hts e le fazioni alleate avrebbero ora il controllo delle località – in precedenza in mano alle forze di Damasco – di Hilfaya, Morik, Al-Latamna, Kafr Zaita, Qala’at Al-Madiq, Kafr Naboda, Karnaz, Lahaya, Al-Buwaida, Latmin, Soran, Al-Maghir e Ma’aradbis.

Il ministero della Difesa ammette che nei giorni scorsi i gruppi armati, “sostenuti da centinaia di terroristi stranieri”, hanno lanciato un attacco contro le città di Aleppo e Idlib e parlano di “battaglie feroci” in attesa di “rinforzi”. Decine di soldati, fedeli a Bashar al-Assad, sono caduti nell’offensiva.

Immagini geolocalizzate dalla rete americana confermano che i gruppi armati hanno preso il controllo di ampie aree di Aleppo e un video mostra uomini armati che sventolano una bandiera dell’opposizione siriana in una piazza centrale della città. Altre immagini ritraggono ribelli nella cittadella di Aleppo.

Secondo la Cnn, solo nel nordest della città poche aree restano sotto il controllo delle forze di Damasco e delle milizie iraniane alleate. Diversi abitanti di Aleppo hanno raccontato alla rete che ci sono stati combattimenti ‘minimi’ nelle aree urbane, confermando le prime valutazioni secondo cui l’avanzata delle fazioni armate avrebbe incontrato poca resistenza da parte dell’esercito siriano.

I ribelli armati hanno affermato di aver preso il controllo della Grande Moschea di Aleppo e della storica cittadella. I militanti sono riusciti a entrare in piazza Saadalá al Jabri, la piazza più importante della città, secondo le informazioni raccolte da Al Jazeera.ADNKRONOS