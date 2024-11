Malore a cena con amici, muore 47enne

Emanuele Mossoni è morto a soli 47 anni, stroncato da un malore mentre stava facendo festa con gli amici, durante la cena di classe dei coscritti del 1977 di Cividate Camuno, il paese dove abitava: la tragedia si è consumata sabato sera e per lui purtroppo non c’è stato niente da fare. Gli accertamenti medico-legali hanno confermato il decesso per cause naturali: la salma è stata ricomposta e riconsegnata ai familiari.

Era papà di due bambine

La camera ardente è stata allestita nella Sala del commiato Chiappini di Breno: il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio alle 15 nel duomo di Breno. Ne danno il triste annuncio la compagna Giovanna, le figlie ancora piccole Emma e Linda, papà Franco e mamma Mariarosa, il fratello Matteo. Originario di Astrio di Breno, Emanuele Mossoni da tempo abitava a Cividate: era dipendente di Poste Italiane.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. “Queste sono notizie che lasciano senza fiato, ancora non ci credo”, si legge sui social: “Grazie Ema per essere stato mio amico, ci rivedremo quando sarà il tempo, riposa in pace”. E ancora: “Sei stato oltre che un amico anche un collega sempre disponibile, fai buon viaggio, un abbraccio forte”.

