Liguria, Bassetti contro il Pd: “Pretendo delle scuse”

Matteo Bassetti contro il Partito democratico. Al centro le nomine del Consiglio superiore di sanità voluto dal presidente della Liguria, Marco Bucci

“Adesso pretendo delle scuse dal Partito democratico. Attaccando me come se fossi un politico, attaccano un’eccellenza della sanità pubblica che tanto dicono di voler difendere: non mi aspettavo questa caduta di stile”, tuona l’infettivologo del San Martino.

Il riferimento è alla nota del segretario dem Davide Natale che ieri ha criticato la gestione delle nomine nel Consiglio superiore di sanità, l’organo che proprio Bassetti dovrà coordinare. Per Natale “il Consiglio superiore di sanità ligure sta raggiungendo punte farsesche, chiederemo la modalità con la quale, essendo un soggetto pubblico, sono stati nominati i tredici professionisti inseriti”. Da qui il diretto attacco all’esperto: “Chiederemo al ‘vice assessore’ Bassetti come sono stati selezionati, se c’è stato un coinvolgimento dell’Università, dell’Ordine dei medici se c’è stato un confronto con i direttori generali”.

Biasimi che non vanno giù all’infettivologo che non attende a rispondere: “Il gruppo è stato messo insieme pensando alle urgenze di questa regione, come chiesto da Bucci: le fughe fuori regione, le liste d’attesa, l’emergenza-urgenza e la medicina del territorio. Non deve essere un organo rappresentativo di tutte le specialità e potrà anche cambiare nel tempo”.

Poi arriva la firmata dai componenti: “I componenti del Consiglio Superiore di Sanità della Liguria smentiscono quanto comparso sulla stampa e confermano all’unanimità di essere stati informati dal coordinatore e portavoce dello stesso Consiglio, il prof. Matteo Bassetti, che ne ha sondato preliminarmente la disponibilità con l’obiettivo di fare parte di un gruppo tecnico-consultivo pronto a fornire supporto al Presidente e all’Assessore alla Sanità sulle maggiori problematiche relative alla Sanità ligure”.

