Auto, crisi senza fine: anche Bosch annuncia 5.500 licenziamenti

Non c’è pace per il settore dell’automotive, investito da una profonda crisi che sta spingendo colossi e multinazionali a corposi “ridimensionamenti”

Ancora tagli e licenziamenti. Adesso è la volta di Bosch, fornitore tedesco di automobili, che nella giornata di ieri, venerdì 22 novembre, ha annunciato l’intenzione di tagliare 5.500 posti di lavoro. “L’azienda necessita di un ulteriore aggiustamento”, ha comunicato un portavoce, spiegando che più di due terzi di questi, circa 3.800 posti di lavoro, saranno tagliati in Germania.

Bosch annuncia 5.500 licenziamenti

La divisione Cross-Domain Computing Solutions, responsabile dei sistemi di assistenza e della guida automatizzata, ad esempio, è la più colpita. Entro la fine del 2027, la divisione perderà 3.500 posti di lavoro in tutto il mondo, di cui circa la metà in Germania. Secondo il consiglio di fabbrica, ciò riguarda i siti di Leonberg Abstatt, Renningen e Schwieberdingen nel Baden-Wurttemberg meridionale e Hildesheim nella Bassa Sassonia. Entro il 2032, nello stabilimento di Hildesheim, dove Bosch produce prodotti per l’elettromobilità, saranno tagliati altri 750 posti di lavoro, 600 dei quali già entro la fine del 2026.

Sono previsti tagli ai costi anche per la divisione che produce sistemi sterzanti per auto e camion. Nel sito di Schwäbisch Gmund, sempre nel Baden-Wurttemberg, tra il 2027 e il 2030 saranno soppressi fino a 1.300 posti di lavoro. Si tratta di oltre un terzo della forza lavoro. Il fornitore ha attribuito il ridimensionamento alla crisi dell’industria automobilistica. ”Quest’anno la produzione globale di autoveicoli ristagnerà a circa 93 milioni di unità, se non addirittura diminuirà leggermente rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato Bosch. Nel prossimo anno si prevede al massimo una leggera ripresa, a causa della notevole sovraccapacità del settore. Anche la pressione della concorrenza e dei prezzi si è intensificata.

Secondo Bosch, i produttori hanno bisogno di un numero significativamente inferiore di componenti per i veicoli elettrici, ad esempio, il che porta a un eccesso di personale. Inoltre, il mercato delle tecnologie future non si sta sviluppando come Bosch si aspettava, con una domanda di sistemi di assistenza alla guida e di soluzioni per la guida automatizzata decisamente inferiore. Molti progetti di questo tipo sono attualmente rinviati o cancellati dai produttori, ha dichiarato l’azienda. Per quanto riguarda la divisione sterzo, Bosch sta lottando con l’aumento della concorrenza e ha in programma di raggruppare le funzioni e ridurre i costi.

www.today.it – foto Lapresse