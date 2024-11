Fincantieri, corsi d’italiano per lavoratori stranieri dell’indotto

TRIESTE, 22 NOV – Abbattere le barriere linguistiche per rafforzare l’integrazione dei lavoratori stranieri. E’ lo scopo dei corsi di lingua italiani per lavoratori stranieri delle ditte dell’indotto degli stabilimenti di Monfalcone e Sestri Ponente, cominciati questa settimana e finanziati dalla Fondazione Fincantieri. I corsi si svolgono negli spazi aziendali e sono strutturati per l’ambito professionale e sociale. L’iniziativa rientra nel programma everyDEI di Fincantieri.

Il progetto nasce per supportare i lavoratori stranieri a sviluppare capacità comunicative che vadano oltre l’ambito professionale per favorirne l’inclusione. Il percorso formativo prevede un approccio pratico, focalizzato sulla comunicazione orale per le interazioni quotidiane e sulla comprensione delle istruzioni operative e sulla gestione della documentazione di base. Il percorso dura 50 ore complessive in 25 incontri bisettimanali fino al 28 febbraio.

La fase di avvio comprende due classi nello stabilimento di Monfalcone (50 partecipanti) e una classe nel sito di Sestri Ponente (24); sono quasi 400 le adesioni ricevute per i test di conoscenza iniziali, dunque è stata pianificata una nuova sessione di test nello stabilimento di Monfalcone, sono in fase di definizione ulteriori date per Sestri Ponente. Ai corsi di italiano si affiancano altre iniziative innovative come lo “Sportello Online di mediazione culturale”, che offrirà contenuti informativi su temi come diritti e doveri della cittadinanza, orientamento e servizi specifici sia a livello nazionale che territoriale. (ANSA)