“L’Ucraina non si sottometterà mai agli occupanti e l’esercito russo sarà punito per aver violato il diritto internazionale”. Lo ha affermato il ministero degli Esteri ucraino in un comunicato stampa sui 1000 giorni dall’inizio dell’invasione militare su vasta scala da parte della Russia.

Zelensky: costringere la Russia a una pace giusta

“Ogni giorno, esortiamo il mondo a essere risoluto. Ogni nuovo attacco russo non fa che confermare le vere intenzioni di Putin. Vuole che la guerra continui, non è interessato a parlare di pace. Dobbiamo costringere la Russia a una pace giusta”. Lo ha affermato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo che le forze armate di Mosca hanno colpito in un raid un dormitorio scolastico nella regione di Sumy.

Berlino: “Nessun cambiamento, non daremo a Kiev i Taurus”

“Nessun cambiamento sulla nostra posizione perché le circostanze non sono cambiate: i Taurus sono i Taurus, non gli Storm Shadow”. Lo ha detto il ministro delle Difesa Boris Pistorius rispondendo a una domanda in cui gli si chiedeva se ora Berlino, dopo la decisione degli Usa, cambierà idea sulla fornitura dei missili a lungo raggio all’Ucraina. tgcom24.mediaset.it