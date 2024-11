Evaso dai domiciliari a Bologna, arrestato in Romania. La vittima: “giustizia è fatta”

Tira un sospiro di sollievo la 20enne bolognese che nel 2022 aveva subito violenza da un 24enne, arrestato circa un mese fa a Bologna dopo due anni e mezzo di latitanza e poi evaso dai domiciliari dopo una settimana. “E’ stato arrestato in Romania, era a casa della nonna, giustizia è fatta”, ha comunicato la giovane che di recente era tornata a raccontare con video su TikTok la sua vicenda, chiedendo nuovamente aiuto alle autorità dopo l’evasione dell’ex e prima di “diventare l’ennesimo femminicidio”.

L’annuncio dell’arresto

“L’hanno arrestato in Romania, probabilmente è scattato il mandato internazionale, ora è in carcere in Romania. È stato trovato a casa della nonna, dove sapevamo che era da tempo. Oggi è un giorno importante, ce lo ricorderemo bene, sono molto contenta che giustizia sia stata fatta”, ha detto la 20enne.

L’evasione e la rabbia della vittima

La ragazza aveva raccontato di recente la vicenda in un video pubblicato su TikTok per lasciare una “testimonianza” prima di “diventare l’ennesimo femminicidio”. “Dire che sono amareggiata, inc…, delusa, spaventata, è dir poco, – aveva affermato dando la notizia dell’evasione dai domiciliari dell’ex violento. – Ringrazio il giudice che ha dato al mio ex la possibilità di tornare a casa sua, ai domiciliari, e di scappare di nuovo dopo che si era reso latitante per due anni”.

www.tgcom24.mediaset.it