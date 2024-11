Minaccia un’anziana e le strappa la borsa: fermato marocchino

Genova – La polizia ha arrestato in flagranza di reato un 24enne marocchino, accusato di rapina aggravata. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Chiavari, impegnati in un servizio in abiti civili per prevenire reati predatori, hanno notato un uomo incappucciato che correva nel centro di Chiavari, stringendo una borsa, inseguito da un’anziana che urlava.

Capendo immediatamente la situazione, gli agenti lo hanno inseguito, bloccandolo poco dopo; il giovane ha subito ammesso le proprie responsabilità. L’anziana, ancora scossa, ha raccontato che poco prima, mentre stava entrando nel portone di casa, il giovane le aveva sottratto la borsa minacciandola con un oggetto metallico prima di fuggire.

Il 24enne è stato condotto in ufficio dagli agenti della Volante, intervenuti sul posto, e successivamente trasferito nella Casa Circondariale di Genova Marassi su disposizione del Pubblico Ministero. Si ricorda che vige la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

