Schlein: “Von der Leyen chiarisca quale maggioranza la sostiene”

In UE “i socialisti stanno chiedendo a Ursula von der Leyen di chiarire qual e’ la maggioranza che la sostiene. La situazione si e’ molto complicata in questi giorni. E’ un dibattito che vedremo nei prossimi giorni, bisogna chiarire in che direzione si vuole andare. La strada non e’ quella che abbiamo visto in questi anni della corsa al riarmo dei 27 Paesi europei, ma di una maggiore integrazione e di una vera difesa europea che fin qui non c’e’ stata perche’ i governi sono stati molto gelosi delle proprie competenze.

O l’Europa prende coscienza che cosi’ non puo’ piu’ funzionare o, se ci richiudiamo, non riusciremo ad assicurare un futuro a quegli ideali di liberta’, democrazia e solidarieta’ alle basi dei trattati europei”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla presentazione del libro ‘La parola Pace. L’utopia che deve farsi realta”, al Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito di BookCity. ANSA