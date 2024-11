Covid, giudice: no risarcimento per morte di 85enne contagiato in ospedale

Nessun risarcimento per la morte di un paziente di 85 anni, contagiato in ospedale, dopo un intervento per la frattura del femore, a ottobre 2020

Pur nell’evidenza che il virus era stato contratto in ospedale, la giudice del tribunale di Alessandria ha ritenuto che l’azienda sanitaria, chiamata in causa dalla moglie e dalla figlia dell’uomo deceduto, aveva adottato tutte le misure prescritte e che, in base alle consulenze tecniche, “non era possibile evitare o contenere se non molto limitatamente il rischio di diffusione del virus in ambiente ospedaliero”. La sentenza, del 16 ottobre 2024, ha quindi rigettato le richieste delle familiari condannandole al pagamento di tutte le spese del procedimento.

“Si tratta – spiega all’Adnkronos Salute l’avvocato torinese Federico Fossati, legale dell’azienda sanitaria pubblica di Alessandria contro la quale le congiunte del paziente deceduto avevano fatto causa – del primo provvedimento decisorio su scala nazionale di rigetto di richiesta di risarcimento per una morte da contagio da Sars-CoV-2. Ad oggi abbiamo soltanto un’altra sentenza, pronunciata dal tribunale di Padova a settembre, di segno opposto”, che riguardato un anziano di 82 anni deceduto in Rsa e che si è conclusa con un maxi risarcimento da circa 500mila euro alla famiglia.

“La giudice alessandrina – sottolineato l’avvocato Fossati – ha considerato il problema attraverso una lente di realtà clinica, considerando che Sars-CoV-2 non è una comune infezione nosocomiale. Inoltre ha tenuto conto anche della sequenza temporale. Il contagio è avvenuto all’interno della seconda ondata pandemica, durante la quale i controlli erano noti, erano diffusi, ma la giudice, in base ai dati, ha considerato che anche una stretta osservanza dei protocolli non avrebbe potuto scongiurare il contagio in una fase di altissima circolazione virale. La Asl è stata assolta per la richiesta di risarcimento perché il caso è stato ritenuto senza colpa dato che non poteva essere evitato”. ADNKRONOS