Valditara: ‘nelle scuole il docufilm sulla vita di Liliana Segre’

“Condivido il suggerimento dell’Onorevole Gelmini di portare nelle scuole il docufilm “Liliana” sulla vita di Liliana Segre. È fondamentale sensibilizzare le giovani generazioni sui rischi del ritorno dell’antisemitismo e sull’importanza di combattere qualsiasi forma di odio e discriminazione. La memoria storica deve essere mantenuta viva, perché attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei tragici errori della storia possiamo evitare che certe tragedie si ripetano.”

Lo scrive su X il ministro Valditara.

GELMINI A VALDITARA: PORTARE DOCUFILM SU LILIANA SEGRE NELLE SCUOLE

(DIRE) Roma, 14 nov. – “La decisione di un cinema milanese di non proiettare in sala il docufilm ‘Liliana’ del regista Ruggero Gabbai sulla vita di Liliana Segre è inaccettabile. Un’opera preziosa, presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma, che credo sia giusto portare invece nelle scuole e mostrare agli studenti italiani. Una proposta che spero venga accolta dal ministro Valditara e sostenuta anche da altre forze politiche. Di fronte a questo clima di odio e antisemitismo e alla cappa di silenzio calata in Occidente sul pogrom del 7 ottobre, abbiamo il dovere di parlare alle giovani generazioni: raccontare loro una delle pagine più buie della storia, anche attraverso la testimonianza potente di Liliana Segre, e mantenere alta l’attenzione su quello che sta accadendo ancora oggi al popolo ebreo, senza cedere il passo ad ambiguità o indifferenza”.

Così in una nota Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati-Centro Popolare.