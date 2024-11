Milano, ragazzo accerchiato e rapinato da nordafricani

Lo hanno braccato mentre si trovava alla pensilina dell’autobus, poi gli hanno strappato la collanina d’oro che aveva al collo e sono scappati

È successo ieri nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano nel pomeriggio di martedì 12 novembre; vittima della rapina un ragazzo di 19 anni che stava aspettando il bus. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è successo intorno alle 17, come riferito da via Fatebenefratelli. Il 19enne, secondo quanto messo a verbale, ha denunciato di essere stato avvicinato da alcuni ragazzi descritti con tratti somatici nordafricani che subito dopo il furto sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Il giovane non è rimasto ferito e non è stato accompagnato al pronto soccorso.

Intorno alle 21.30, invece, due cittadini peruviani di 27 e 29 anni sono stati arrestati per tentata rapina dopo aver cercato di derubare un loro concittadino di 32 anni in via Padova. Gli agenti della questura li hanno fermati mentre lo stavano rincorrendo impugnando delle bottiglie di vetro.

