Usa: “Non bloccheremo assistenza militare a Israele”

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 404. Nonostante le continue uccisioni di civili a Gaza, gli Stati Uniti non bloccheranno l’assistenza militare allo Stato ebraico. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano, alla scadenza del termine posto dall’amministrazione Biden per migliorare l’accesso dei palestinesi agli aiuti. Il presidente israeliano Herzog alla Casa Bianca da Joe Biden il quale riafferma l’appoggio “incrollabile” degli Stati Uniti.

Hamas: “Gli Usa sono complici della guerra genocida a Gaza”

Hamas ha accusato gli Stati Uniti di essere complici di una “guerra genocida”, in risposta alla decisione di Washington di non bloccare gli aiuti a Israele per la situazione umanitaria a Gaza. Il movimento palestinese ha condannato le affermazioni americane secondo cui lo Stato ebraico “sta adottando misure per migliorare la situazione umanitaria a Gaza”, aggiungendo che questa è “una conferma della piena collaborazione dell’amministrazione Biden nella brutale guerra genocida contro il nostro popolo”. tgcom24.mediaset.it