Caso Musk, Donzelli (FdI): “Se condivido Mattarella? Anche le virgole”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha replicato alle parole sui giudici italiani pronunciate da Elon Musk in relazione alle decisioni dei magistrati che si sono espressi sui trattenimenti dei migranti in Albania. Un botta e risposta che ha generato reazioni in tutta la politica italiana.

“Ascoltiamo sempre con grande rispetto le parole del Presidente della Repubblica”, ha affermato la premier Giorgia Meloni, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

“Se condivido Mattarella? Anche le virgole e le pause”. Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, ha detto a Tagadà su La7 di condividere “anche le virgole e le pause” di Mattarella. “Io non so se Musk avrà ruolo o no nel governo Trump, – ha spiegato – sicuramente noi non abbiamo mai gradito quando ministri di altre nazioni attaccavano il governo e con lo stesso principio crediamo che all’estero possono commentare la politica italiana ma poi noi abbiamo la nostra indipendenza e autonomia”. “Non sarà una persona dall’altra parte del mondo a decidere della carriera dei giudici in Italia. Detto questo il Pd” su questa vicenda “ha fatto una campagna sopra le righe, esagerata”. Adnkronos