CAMBIAMENTO CLIMATICO: FENOMENO SEMPRE ESISTITO. Il problema non è antropico, ma politico.

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, martedì 12 novembre 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

I fenomeni più estremi delle inondazioni di questi ultimi anni sono quelle in Belgio e Germania nel 2021.

Ma, sono ancora fresche e nititide le drammatiche immagini delle inondazioni causate a Valencia in Spagna dal fenomeno della Dana. La coda dell’uragano Kirk ha recentemente colpito anche l’Italia.

Ripercorrendo a ritroso: a inizio ottobre le piogge torrenziali hanno causato una ventina di morti in Bosnia. A fine settembre inizio ottobre c’è stata l’alluvione in Costa Azzurra e altre zone della Francia. Tra giugno e luglio l’alluvione ha colpito Piemonte e Valle d’Aosta. Sempre lo scorso giugno l’alluvione ha stravolto il sud della Germania. A gennaio la tempesta Henk si è rovesciata su Francia e Gran Bretagna. Questo solo nel 2024 mentre iI 2023 ricordiamo l’alluvione in Slovenia, Croazia e Austria, colpite ad agosto. E a maggio, la grande alluvione in Emilia Romagna di cui ancora ci lecchiamo le ferite. Insomma, negli ultimi 30 anni, le inondazioni in Europa hanno colpito ca sei milioni di persone, causando ca tremila vittime e producendo oltre ca duecento miliardi di euro di danni economici.

Armando Manocchia direttore di ImolaOggi.it e autore e conduttore di Piazza Libertà, parla di questi fenomeni con il professor Franco Battaglia, catanese di nascita (1953) e triestino nel cuore. Dopo gli studi classici, la laurea in Chimica, e il Ph.D. americano in Chimica-Fisica, nel 1987 è diventato professore di Chimica Teorica. Ha svolto ricerca per 7 anni all’estero: al Max Planck Institut di Göttingen (Germania) e alle università di Rochester (NY), di Buffalo (NY) e alla Columbia University di New York; e per il resto del tempo in Italia: alle università di Roma Tor Vergata, della Basilicata, di Roma Tre e di Modena, come professore di Chimica Teorica e di Chimica-Fisica. Ha collaborato col Giornale dal 1999… al 2021. Dal 2021 collabora con La Verità. E’ un eccellente scrittore a tutto tondo. Considera gli ambientalisti i peggiori nemici dell’ambiente, e quello dei cervelli l’inquinamento più insidioso.