Trieste, aggredisce infermiere del pronto soccorso: arrestato moldavo

TRIESTE – Aggredisce un infermiere del pronto soccorso di Cattinara rompendogli gli occhiali e si scaglia anche contro gli altri sanitari e i Carabinieri che, alla fine, lo hanno arrestato e condotto in carcere. Si tratta di un 19enne di origini moldave che, come riporta Il Piccolo, nella notte tra giovedì e venerdì era stato portato al pronto soccorso di Cattinara in seguito a una lite con il padre.

Una volta in ospedale il ragazzo ha dato in escandescenze e a nulla sono serviti i tentativi di una guardia giurata di calmarlo, così in cinque infermieri lo hanno bloccato per sedarlo. Il 19enne ha colpito in faccia uno di loro, un 31enne, rompendogli gli occhiali.

Una volta terminato l’effetto della sedazione, intorno alle sei del mattino, il paziente ha di nuovo ricominciato ad aggredire il personale riuscendo, nonostante i tentativi del personale di bloccarlo, a raggiungere nuovamente il 31enne, prendendolo a calci, pugni e sputi e minacciandolo di morte. Sono a quel punto giunti i Carabinieri ai quali l’uomo ha opposto una violenta resistenza. È stato infine arrestato e portato al Coroneo.

