Genova, capotreno accoltellato: fermati due nordafricani

GENOVA – Un capotreno è stato accoltellato, intorno alle ore 13 di lunedì 4 novembre, alla stazione di Rivarolo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, sul posto sono presenti i carabinieri. Dalle prime informazioni raccolte sembra che la violenza si sia scatenata durante il controllo dei biglietti a bordo di un treno regionale diretto a Busalla.

I militari sono intervenuti con il nucleo radiomobile e hanno circondato la zona limitrofa alla stazione con diverse pattuglie. Grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni i due aggressori sono stati fermati, si tratta di una coppia di nordafricani.

A Rivarolo il 118 ha inviato l’automedica Golf 2 e un’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese, il capotreno, di circa 40 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il treno coinvolto è al momento fermo in stazione e ha accumulato un ritardo di circa 25 minuti.

Trenitalia ha spiegato che la circolazione ferroviaria è rimasta “rallentata nel nodo di Genova in direzione Busalla, dalle ore 13.15 alle 14.30 per consetire i rilievi dell’autorità giudiziaria a seguito aggressione al capotreno in servizio sul treno regionale 12042 nel corso delle consuete attività di controlleria alla fermata di Rivarolo. Sin da subito l’azienda sta seguendo l’evolversi della situazione e si è attivata per fornire al dipendente tutto il supporto necessario”.

