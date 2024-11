Francia, rissa a colpi di ascia in treno: mano mozzata

Questo lunedì mattina, intorno alle 8, una scena di estrema violenza ha colpito la RER E alla stazione di Ozoir-la-Ferrière, nella Seine-et-Marne

Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali gravemente, dopo un attacco con l’ascia. Secondo i primi elementi riferiti da Valeurs Actuelles, all’interno del treno sarebbe scoppiata una rissa per cause ancora da accertare. La violenza dell’aggressione ha assunto subito una piega drammatica: a una delle vittime è stata tagliata una mano, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita alla testa, dopo aver ricevuto un colpo d’ascia al cranio. Ferite lievemente anche altre due persone.

Intervento rapido d’emergenza e RER E parzialmente bloccata

Immediatamente sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il posto e soccorrere le vittime. L’account ufficiale della RER E sul social network X ha confermato l’intervento alla stazione di Ozoir-la-Ferrière, mentre la stazione è ora parzialmente bloccata.

È in corso un’indagine per determinare le circostanze precise di questo attacco. Le motivazioni dell’aggressore restano per il momento sconosciute, lasciando spazio a molti interrogativi e ad una forte commozione tra gli utenti e la popolazione locale.

www.frontieresmedia.fr – foto archivio

“Si tratta di persone estremamente giovani” assicura il portavoce del sindacato di polizia UN1TÉ