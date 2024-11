Milano, rubano carta di credito a un 85enne: fermati tre rumeni

Avevano sottratto la carta di credito a un anziano signore, pronti a utilizzarla per prelievi o spese folli per le vie di Milano

Intorno alle 13.30 di giovedì 31 ottobre i Nibbio della polizia di Milano, transitando in viale Marche, hanno fermato tre ragazzi rumeni di 25, 23 e 19 anni per un controllo, scoprendo che poco prima avevano rubato una carta di credito a un italiano di 85 anni. Il 19enne è risultato con precedenti. Arrestati tre giovani originari della Romania con l’accusa di furto di carta di credito. I tre sono in attesa di convalida e si procederà per direttissima.

Dagli accertamenti è emerso che il gruppo stava per effettuare svariate transazioni con quella carta ai danni dell’anziano signore vittima del furto. I tre sono stati arrestati.

