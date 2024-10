Violenza sessuale su minorenne nel trevigiano, arrestato bengalese

Un bengalese di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Montebelluna (Treviso) per aver aggredito sessualmente una minorenne nei pressi della stazione ferroviaria del comune trevigiano.

Lo straniero, domiciliato a Treviso, dopo il fatto ha tentato di fuggire ma è stato individuato e fermato dai militari.

Questi ultimi sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 fatta da un cittadino che aveva notato il giovane, in evidente stato di ubriachezza, ad agire in modo molesto nei confronti di una ragazza.

I carabinieri hanno infatti trovato la minorenne in uno stato di angoscia, dopo essere stata, poco prima, aggredita e palpeggiata nelle parti intime dall’indagato. Per nulla intimorito dalla presenza dei carabinieri, lo straniero non solo si è dimostrato insofferente al controllo, ma ha tentato nuovamente di raggiungere la ragazza eludendo la vigilanza dei militari che lo hanno bloccato e arrestato.

Il giovane, che non ha precedenti penali, è stato rinchiuso nel carcere di Treviso in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà nei prossimi giorni. ANSA