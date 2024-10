Stupro di gruppo a Torino, chieste condanne per due stranieri

Nell’udienza del processo di martedì 22 ottobre 2024 il pm Davide Pretti della procura di Torino ha chiesto due condanne a cinque anni e quattro mesi di carcere per i giovani, un 21enne peruviano e un 24enne brasiliano, accusati di aver stuprato a turno una loro coetanea durante una festa in un appartamento di via Stradella a Torino la notte del 10 ottobre 2023. I due sono stati inchiodati, oltre che dal riconoscimento della vittima, anche da tracce biologiche rilevate nel corso delle indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile della polizia. Archiviata, invece, la posizione di altri quattro indagati.

Assistiti dagli avvocati Nadia Garis e Marisa Ferrero, entrambi gli imputati si sono detti pentiti e il brasiliano ha già versato un inizio di risarcimento alla vittima pagandole 3mila euro, mentre l’altro non ha la disponibilità economica per farlo.

I due sono gli unici identificati di un gruppo che sarebbe stato più ampio, ma la giovane, assistita dall’avvocato Raffaella Carena che ha chiesto un risarcimento di 100mila euro, non aveva saputo riconoscere gli altri in quanto, quando fu stuprata era in stato di semi-incoscienza su un divano della casa, era in stato confusionale dopo avere assunto droga e alcol nel corso di un festino al parco Dora.

