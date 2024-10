Malore nella notte, morto Paolo Griseri vicedirettore de La Stampa

Paolo Griseri, vicedirettore del quotidiano La Stampa, è morto nella notte di oggi, venerdì 25 ottobre 2024, in seguito a un malore che lo ha colto in casa a Torino. Aveva 67 anni e lascia la moglie e collega Stefania Aloia, che aveva sposato lo scorso anno, e un figlio.

Griseri ha lavorato per Il Manifesto, per La Repubblica e per La Stampa, dove era arrivato nel 2020. Era uno dei massimi esperti del mondo Fiat-Fca-Stellantis, delle cronache sindacali e seguiva assiduamente anche la politica. Era autore di diversi libri.

I suoi ultimi servizi hanno riguardato i temi del lavoro. Di recente aveva fatto un racconto del rider che consegnava le pizze nell’alluvione di Bologna. Aveva poi fatto un’intervista al sociologo Marco Revelli dopo l’ennesima tragedia in fabbrica, alla Toyota di Bologna.

I funerali di Paolo Griseri si terranno lunedì 28 ottobre alle 9.30 nella parrocchia dell’Ascensione del Signore (via Bonfante 3, Torino); il rosario sarà domani, sabato 26 ottobre, alle 18.30. Domenica sarà aperta dalle 12.30 alle 18.30 la camera ardente in via Lugaro 15 a Torino (redazioni di Stampa e Repubblica); alle 14 è previsto un saluto laico. […]

