Violenza sessuale, arrestato 17enne senegalese

È già sul tavolo di Procura e Tribunale dei minorenni di Brescia il fascicolo relativo all’arresto del ragazzo di 17 anni, di origini senegalesi, accusato di tentata violenza sessuale dopo che, lunedì mattina, avrebbe aggredito una donna di 36 anni (mamma di una ragazzina adolescente) nel sottopasso di Seriate, nella zona della frazione di Paderno e non lontano dai confini di Orio al Serio.

La vittima è riuscita a resistere all’aggressione e ad allontanarsi dal 17enne, arrestato subito il 112. Tempo pochi minuti e i carabinieri l’hanno rintracciato e arrestato nella zona della Fiera.

Tentato stupro

L’incontro tra i due era avvenuto intorno alle 10. La ragazza era sola, a passeggio con il cane, quando ha incrociato il giovane che camminava in direzione opposta: anche sotto la pioggia indossava vestiti estivi, tra cui ciabatte infradito. Si sarebbe avvicinato fingendo di voler accarezzare il cane, per poi invece aggredire la 36enne: l’avrebbe spinta contro il muro del sottopasso e qui tentato di abusare di lei.

Il 17enne avrebbe cercato di sfilarle i vestiti, la donna ha reagito colpendo l’aggressore fino a farlo desistere, anche per pochi attimi. Tanto è bastato per riuscire a divincolarsi e a scappare a piedi, chiedendo aiuto al 112. Il ragazzo come detto è stato arrestato poco lontano. Al momento dell’arresto pare fosse in stato confusionale.

